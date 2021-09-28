【時報-台北電】大陸統計局公布1-8月份全國規模以上工業企業實現利潤總額56051.4億元，同比增長49.5%，比2019年同期增長42.9%，兩年平均增長19.5%。
前8月規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額17748.5億元，同比增長86.9%；股份制企業實現利潤總額39792.4億元，增長54.9%；外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額15139.3億元，增長37.5%；私營企業實現利潤總額16429.6億元，增長34.4%。
前8月41個工業大類行業中，37個行業利潤總額同比增長，1個行業扭虧為盈，1個行業持平，2個行業下降。
及其他燃料加工業利潤總額同比增長24.71倍，石油和天然氣開採業增長2.65倍，有色金屬冶煉和壓延加工業增長1.78倍，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長1.56倍，化學原料和化學製品製造業增長1.45倍，煤炭開採和洗選業增長1.45倍，電腦、通信和其他電子設備製造業增長34.8%，電氣機械和器材製造業增長24.1%，通用設備製造業增長20.6%，非金屬礦物製品業增長16.8%，專用設備製造業增長15.6%，汽車製造業增長5.5%，紡織業增長2.3%，農副食品加工業下降4.0%，電力、熱力生產和供應業下降15.3%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)