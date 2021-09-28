【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4608元，較前一交易日升值0.87分。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年9月28日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4608元，1歐元對人民幣7.5552元，100日元對人民幣5.8211元，1港元對人民幣0.83009元，1英鎊對人民幣8.8523元，1澳大利亞元對人民幣4.7044元，1新西蘭元對人民幣4.5265元，1新加坡元對人民幣4.7705元，1瑞士法郎對人民幣6.9780元，1加拿大元對人民幣5.1161元，人民幣1元對0.64815馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.2351俄羅斯盧布，人民幣1元對2.3152南非蘭特，人民幣1元對182.35韓元，人民幣1元對0.56850阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58061沙特里亞爾，人民幣1元對47.3719匈牙利福林，人民幣1元對0.60863波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9842丹麥克朗，人民幣1元對1.3478瑞典克朗，人民幣1元對1.3315挪威克朗，人民幣1元對1.36515土耳其里拉，人民幣1元對3.1117墨西哥比索，人民幣1元對5.1977泰銖。(整理編輯：廖小蕎)
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