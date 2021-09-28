台股加權指數28日開低在17,286.89點，隨即在賣湧現下，指數一度大跌逾180點，摜破27日低點，權王台積電（2330）27日神龍擺尾，拉抬指數，但28日卻開低在595元，成為早盤壓盤的元兇。

貨櫃三雄長榮、陽明及萬海同步開低，也是壓抑指數表現的權值股之一。盤面上以紙類股華紙、永豐餘，塑化股的台聚、華夏等表現相對強勢，成為大盤亮點。

受到公債殖利率跳漲衝擊科技類股影響，那斯達克指數、標準普爾500指數雙雙走低，僅道瓊工業平均指數在金融、能源類股的帶動下收高。

道瓊工業平均指數9月27日終場上漲0.21％（71.37點）、收34,869.37點。那斯達克指數下跌0.52％（77.73點）、收14,969.97點。

費城半導體指數下跌0.25％（8.48點）、收3,445.44點。

統一投顧指出，27日台股最後一盤爆量急拉59 點，化解台股收黑危機，人為作價明顯。考量美國債務上限僵局未解，中國恒大問題仍在，且中國限電停產措施擴大加劇，將衝擊部份台廠9月營收表現，持續干擾金融市場。

加上台灣8月外銷訂單轉為月衰退，台股技術線型轉弱，上檔月線季線解套賣壓沉重， 指數空間不大，建議採取低接布局策略，以業績較佳的晶圓代工、矽智財、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意