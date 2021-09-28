【時報-台北電】國際市場消息紊亂，美股四大指數昨夜僅道指收高獨撐大局，台股ADR則漲跌參半，今早美股期指續弱，日韓股市跟跌。台股昨整場多空對峙，臨收台積電(2330)在外資助攻下奮力一擊，成功翻紅、重登600關，激勵大盤甩尾收高重返17300關，今早受國際股市走弱影響，雖國發會公布8月景氣燈號連七紅、今年經濟成長有機會升破6％，但三大期指仍全面開低，10月台指期開盤下跌110點、為17182點，隨後大盤開低26.88點、為17286.89點。在台積電領跌，航運、金融、鋼鐵皆弱之下，大盤跌點快速放大至約170點、退守17100關，5日線告失。

主要權值股表現上，台積電開低為595元、矽力-KY(6415)開高在4,605元、信驊(5274)開高為2,380元、大立光(3008)開平為2,265元、富邦媒(8454)開低在1,675元、鴻海(2317)開低在107元、聯發科(2454)開平為959元、聯電(2303)開低在65.8元。

美股周一在大陸恒大風暴未散，限電風暴又起影響下，四大指數僅道指收高、其餘皆墨，終場道指漲71.37點，或0.21%，收34,869.37點；那指跌77.73點，或0.52%，收14,969.97點；標普500指數跌12.37點，或0.28%，收4,443.11點；費半指數跌8.5點，或0.25%，收3,445.4點。個股方面，特斯拉漲2.19%、陶氏化學漲5.07%、摩根大通漲2.42%、高盛漲2.29%、雪佛龍漲2.36%、美光漲1.53%、莫德納跌4.95%、蘋果跌1.05%、微軟跌1.73%、Salesforce跌2.08%、AMD漲2.23%；台積電ADR漲0.44%、日月光ADR跌1.87%、聯電ADR跌0.75%、中華電信ADR漲0.2%。

台股周一多空對峙，多方由造紙類股飆漲近8.5%領攻，空方則以受大陸限電令影響的電子族群為首，雙方整場多於17300城門前對峙，所幸臨收台積電擺尾翻紅、收高在602元，大盤也同步翻揚收高53.58點、為17313.77點，總成交值放大至2912.52億元。籌碼面，三大法人買超120.24億元，其中外資大買107.82億元，加碼富邦媒(盤後鉅額交易)62.49億及聯發科達61.34億元最給力，投信及自營商也分別買超10.41及2.02億元。

台股自8月陷入震盪，進退皆受侷限，上行有壓因為產業雜音多，市場觀望明年的產業成長動能、下檔有撐則是因今年獲利仍佳，具支撐力。分析師表示，目前指數量縮震盪，建議以區間操作策略為宜，可關注晶圓代工、IP、金融、塑化、五倍券受惠股等五大族群為主，另需留意美股走勢、外資動向，及恒大事件、限電令等國際事件後續發展。法人指出，大陸產能占比偏高之台商9、10月營收恐不樂觀，後續仍需觀望限電是否「常態化」。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意