美股4大指數周一僅道瓊收紅，台股今(28日)開盤以17286.89點開出，台積電開盤下跌7元，以595元開出，跌幅逾1%，聯電以65.8元開出後，下探至65.4元，也跌逾1%，指數開低走低，來到17135.08點，跌逾180點。

投資人憂心美國國會兩黨針對基建法案以及提高政府債務上限僵持不下，恐將使政府陷入停擺，而恒大債務危機未解，大陸限電衝擊全球供應鏈，美國10年期美債殖利率飆高，科技股走弱，周一(27日)僅道瓊收紅71.37點，漲幅0.21%，以34869.37點作收；標準普爾500指數下跌12.37點，跌幅0.28%，收在4443.11點；那斯達克指數下跌77.73點，跌幅0.52%，收在14969.97點；費城半導體指數下跌8.48點，跌幅0.25%，收在3445.44點。台股ADR部分，台積電ADR上漲0.44%，聯電ADR下跌0.75%。

台股27日開高震盪，尾盤在台積電急拉7元，收在602元，上漲4元，以17313.77點作收，上漲53.58點，成交值2906億元，三大法人買超35.62億元，其中，外資及陸資買超38.53億元，投信賣超4.93億元，自營商買超2.02億元。

(時報資訊)

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