【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數212.51點，跌0.02點；總計229家漲、196家跌、101家持平；委買854748張、委賣260509張；總成交值2.81億元。

(時報資訊)

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