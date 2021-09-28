【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17286.89點，跌26.88點；總計249家漲、398家跌、174家持平；委買4110278張、委賣1756226張；總成交值38.63億元。

(時報資訊)

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