【時報記者王逸芯台北報導】三星拚綠能環保，最新宣布，不限回收機種品牌，自10月起與中華民國荒野保護協會合作，啟動為期一年啟動「回收舊手機．全星為地球」，展現除力拼旗艦機市場外，三星對台灣永續環境的努力。

台灣三星以愛護地球為企業承諾，持續以實際行動與民眾共同守護永續環境，故宣布於10月1日至2022年9月30日舉辦「回收舊手機．全星為地球」活動。參與民眾至全台指定之三星智慧館及三星維修服務中心，每回收一台不限品牌之廢棄手機並完成掃碼登錄，台灣三星電子將回饋100元支持社團法人中華民國荒野保護協會，推動棲地守護行動與環境永續教育，以行動照護台灣環境邁向永續未來。

台灣三星電子總經理鄭泳煥表示，為守護綠色地球並促進資源有效運用，三星致力讓生命周期完結的產品，透過回收展開資源循環。自2009年至今，三星電子在全球共計回收454萬公噸的電子廢棄物，達成95%的製造廠廢棄物回收再利用。三星亦長期於全球各地發起手機回收活動，循環利用金、銀、銅、鈷等珍貴資源。為扎根台灣永續環境，台灣三星本次「回收舊手機．全星為地球」活動特別攜手荒野保護協會，期望提升資源循環外，亦透過協會的棲地守護與環境教育推動，與全民共同締造台灣美好自然環境，齊心守護地球。

(時報資訊)