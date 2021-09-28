時報-商情早報

1.觀望氣氛濃，周一紐約期金小幅走高。

2.LME：09/27期銅收9362.00美元/公噸，漲29.50美元。

3.NYMEX：11月輕質原油漲1.47美元，每桶為75.45美元。

4.西德州原油上漲1.36美元，每桶為75.54美元。

5.09/27BDI運費指數為4717.00。

6.09/27SICOM天然橡膠10月期貨RSS3上漲4.40美分。

7.NYCE：10月棉花漲2.06美分，每磅為98.91美分。

8.CBOT：10月黃豆粉漲1.20美元，每公噸為337.30美元。

9.09/27TRJ-CRB上漲2.93，為228.24。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)27日收盤均價2.64美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-觀望氣氛濃，周一紐約期金小幅走高；因目前市場仍等待各國央行以及聯準會(Fed)動態，令買盤多保守觀望，使期金價格僅小幅走高，為連續2個交易日上漲，另外因美元走強亦限制金價漲幅；周一(9/27)收盤報價，12月黃金漲0.3美元，報每盎司1752美元，12月白銀漲0.26美元，10月白金漲1.7美元，12月鈀金跌3.4美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-需求擔憂，期錫跌近4%；因全球最大金屬消費國中國，近期電力供應限制管控下導致許多工廠被迫關閉，令消費者對中國的需求產生擔憂疑慮引發拋售，致倫敦(LME)周一(9/27)期錫大跌3.94%，上周曾一度觸及每公噸36,830美元的紀錄高點。終場周一期錫下跌1,439美元；期鎳下跌441美元；期鋅下跌61美元；期鋁下跌32美元；期銅上漲29.5美元；期鉛上漲9美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-需求支撐，周一歐美原油期貨連5漲；隨著石油需求重返新冠疫情前水平，金融機構高盛預估，布蘭特原油期貨年底價格將有望來到每桶90美元；此外，石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)難以提高產量，顯示當前全球供需缺口大於預期，激勵終場油價連5漲；美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲1.47美元，漲幅2%，報75.45美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲1.44美元，漲幅1.8%，報79.53美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-需求樂觀，周一BDI指數彈至13年新高；因市場預期乾散貨商品需求持續成長，令其中海岬型船運價大漲超過1700美元，突破63000美元大關，激勵該BCI指數保持堅挺，連帶促使波羅的海乾散貨BDI指數，反彈至13年以來新高；其中最新報價BDI指數上漲73點，收4717點，漲幅1.6%；BCI指數上漲207點，收7600點，漲幅2.8%；BPI指數上漲8點，收作4020點，漲幅0.2%；BSI指數上漲4點，收作3363點，漲幅0.1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-料新的財政刺激措施提振，周一日本天然橡膠期貨連3漲；由於市場樂觀看待日本新首相將祭出進一步財政刺激措施，以及上海市場反彈，加上油價強勁走勢，提振新的一波買盤，大阪期膠連3日收漲；大阪OSE交易所指標3期貨漲3.8%，報每公斤206.7日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨漲2.5%，報每公斤178美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲2.5%，收於每噸13705元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周一芝加哥穀物期貨多收揚，其中玉米期貨漲近 2%，因受國內現貨市場吃緊和原油期貨的支撐，儘管美國中西部天氣晴朗，應該會促進收穫，但玉米仍上漲，然而，收穫仍處於早期階段，現貨市場仍然相對堅挺；由於中國訂購了幾批美國油籽貨物，大豆期貨上漲，但小麥期貨收盤漲跌互現，終場11月大豆漲2.5美分，報1287.5美分， 12月玉米漲12.75美分，報539.5美分，12月小麥跌1.5美分，報722.25美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-基金買盤進場，周一紐約棉花期貨連5紅；受惠於中國市場需求持穩，觸動基金買盤加大採購，以及出口銷售佳，支撐買盤持續進場，期棉持續走高，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲2%，報每磅98.91美分，12月棉花期貨漲2%，收盤每磅98.05美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周一記憶體現貨市場報價持續走跌，買家問價動作不多，僅在部份指定顆粒有些許詢單動作，需求降低，市場多持觀望態度，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.28%，報3.920美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.15%，報2.612美元；快閃記憶體部份，供給吃緊，需求稍有提升，整體市場報價部份上漲，最新報價64Gb MLC上漲0.12%，報價為2.487美元；32Gb MLC持平，報價為2.057美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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