【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】中國在9月中旬正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership,CPTPP），接下來北京需要CPTPP目前11個簽署國全部同意才能加入，有鑑於中國與部分成員國之間的緊張關係和中國的政治和監管特性，部分分析認為中國要闖關成功並不容易，但也有分析指出中國是其中大部分成員國最大的出口市場，中國要滿足CPTPP的規定也可能不如想像困難，再加上CPTPP協議本身就存在許多例外，中國加入這個全球最重要的亞洲貿易協議，速度可能比預期更快，但無論北京最終能否順利加入，這都是一個大絕招，勢必給美國帶來一連串巨大的經濟和外交挑戰。

CPTPP是在川普帶領美國退出「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議」（Trans-Pacific Partnership,TPP）後，在2018年由11國家成立的巨型貿易協定。

TPP是美國前總統歐巴馬的政治遺產，當初他極力主張美國應加入TPP，以深化美國在亞太地區的經濟參與，並抗衡中國在該地區日益升高的影響力，歐巴馬曾提出警告，如果美國不簽署TPP，如果將來不是由美國來制定環太平洋的貿易規則，那麼亞太區的貿易將由中國主導，美國恐面臨被排拒於外的風險。無奈美國國會最終未能予以放行，而川普在就任總統第一周就宣布美國退出TPP。

CPTPP對於新成員的加入採取共識決，這表示澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南這11個已簽署協定的國家全都同意中國的申請，中國才能進門。

中國並非唯一申請加入CPTPP的國家，英國在其之前提出申請，而台灣在其之後也提出了申請。以英國為例，該國在今年2月提出申請，按照該協定的程序，在經過成員國討論後，於6月才獲得受理。CPTPP是否將受理北京的申請，仍有待觀察。

自去年11月的「APEC企業領袖高峰會」（APEC CEO Summit）之後，中國就已表達加入CPTPP的意願，但也引發外界對於該國能否進行經濟改革以滿足CPTPP貿易規則的質疑，例如容許其國有企業面對更多競爭、加強跨境數據的自由流動，以及限制中國的產業補貼等。

有分析指出，CPTPP要求在許多經濟層面上提供公平的競爭環境，中國要滿足這些要求可能有困難，此外，北京與CPTPP一些成員國在外交上的緊張關係也可能降低其獲准加入的機會。澳洲、加拿大和日本等美國在CPTPP的盟友認為中國帶來的威脅性越來越大，這些成員國可能成為中國加入的絆腳石，除非北京在許多議題上做出重大讓步以重建和這些國家的友好關係，否則很難獲得這三個國家的首肯。

(時報資訊)