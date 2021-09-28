【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210927)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
中租-KY(5871) 中鋼(2002) 晟德(4123) 日月光投控(3711) 頎邦(6147)
正隆(1904) 東洋(4105) 環球晶(6488) 欣興(3037) 台微體(4152)
2.連續賣超四日的股票：
東捷(8064) 宏捷科(8086) 精英(2331) 微星(2377) 凌陽(2401)
金像電(2368) 長科*(6548)
3.連續賣超三日的股票：
潤泰新(9945) 高技(5439) 合晶(6182) 群聯(8299) 康舒(6282)
萬潤(6187) 強茂(2481)
4.連續賣超二日的股票：
寶成(9904) 亞泥(1102) 新普(6121) 鈊象(3293) 大江(8436)
晶心科(6533) 宜鼎(5289) 佳凌(4976) 聯華(1229) 技嘉(2376)
矽格(6257) 大成鋼(2027) 景碩(3189) 台光電(2383) 泰鼎-KY(4927)
台郡(6269) 台燿(6274) 南電(8046) 福華(8085) 光寶科(2301)
立敦(6175) 晶技(3042) 台嘉碩(3221) 春源(2010) 合一(4743)
5.轉買為賣的股票：
和碩(4938) 台泥(1101) 晶宏(3141) 聯電(2303) 統振(6170)
致新(8081) 正德(2641) 光頡(3624) 大國鋼(8415) 中航(2612)
上曜(1316) 中美實(4702) 聯亞(3081) 振曜(6143) 彩晶(6116)
臺企銀(2834) 遠東銀(2845) 云辰(2390) 裕隆(2201) 亞聚(1308)
南紡(1440) 長榮(2603) 陽明(2609) 裕民(2606) 萬海(2615)
慧洋-KY(2637) 東森(2614) 台航(2617) 中菲行(5609) 台驊投控(2636)
燁輝(2023) 方土昶(6265) 基泰(2538) 中美晶(5483) 原相(3227)
偉詮電(2436) 新唐(4919) 晶豪科(3006) 世界(5347) 華邦電(2344)
鈺創(5351) 菱生(2369) 精材(3374) 定穎(6251) 乙盛-KY(5243)
尖點(8021) 聯茂(6213) 建榮(5340) 中探針(6217) 宣德(5457)
良維(6290) 台達電(2308) 新巨(2420) 僑威(3078) 廣運(6125)
元太(8069) 旺矽(6223) 久元(6261) 光洋科(1785) 信昌電(6173)
元山(6275) 力致(3483) 台半(5425) 朋程(8255) 晶焱(6411)
中化生(1762) 驊訊(6237) 聚和(6509) 晶相光(3530)
6.賣超前20名：
電子股：
聯電(2303) 欣興(3037) 金像電(2368) 華邦電(2344) 日月光投控(3711)
元太(8069) 廣運(6125) 欣銓(3264) 偉詮電(2436) 菱生(2369)
傳產股：
長榮(2603) 中鋼(2002) 亞聚(1308) 萬海(2615) 陽明(2609)
正隆(1904) 美時(1795) 大成鋼(2027) 潤泰新(9945) 台驊投控(2636)
(時報資訊)