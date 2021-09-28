【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210927)
1.外資連續買超五日以上的股票：
英業達(2356) 超豐(2441) 力旺(3529) 大學光(3218)
2.連續買超四日的股票：
華星光(4979) 精確(3162) 京城銀(2809) 福懋(1434) 台聚(1304)
千附(8383) 中光電(5371)
3.連續買超三日的股票：
台灣大(3045) 國泰金(2882) 中信金(2891) 上海商銀(5876) 統一(1216)
南亞(1303) 金居(8358) 福邦證(6026) 合庫金(5880) 華南金(2880)
第一金(2892) 新光金(2888) 康和證(6016) 宏遠證(6015) 遠傳(4904)
緯創(3231) 力成(6239) 大聯大(3702) 聯發科(2454) 台塑(1301)
台苯(1310) 台化(1326) 遠東新(1402) 華航(2610) 長榮航(2618)
益航(2601) 聚亨(2022) 南亞科(2408) 威剛(3260) 南帝(2108)
敦泰(3545) 華容(5328) 蜜望實(8043) 奇鋐(3017) 冠軍(1806)
太景*-KY(4157) 富采(3714)
4.連續買超二日的股票：
台積電(2330) 中華電(2412) 友達(2409) 群創(3481) 台揚(2314)
誠美材(4960) 中天(4128) 富強鑫(6603) 創惟(6104) 彰銀(2801)
三商壽(2867) 台中銀(2812) 日盛金(5820) 仁寶(2324) 金寶(2312)
神達(3706) 瑞軒(2489) 同致(3552) 東聯(1710) 中石化(1314)
國喬(1312) 東鹼(1708) 新纖(1409) 力鵬(1447) 中纖(1718)
永光(1711) 允強(2034) 廣積(8050) 伍豐(8076) 榮成(1909)
新美齊(2442) 志超(8213) 新華(5481) 立凱-KY(5227) 訊舟(3047)
國統(8936) 光環(3234) 富喬(1815) 霖宏(5464) 精星(8183)
嘉聯益(6153) 凱崴(5498) 樺晟(3202) 信音(6126) 飛宏(2457)
一詮(2486) 和鑫(3049) 達運(6120) 光鼎(6226) 中環(2323)
廣宇(2328) 亞通(6179) 廣明(6188) 華晶科(3059) 兆赫(2485)
致振(3466) 加高(8182) 普誠(6129) 加百裕(3323) 遠雄港(5607)
十銓(4967) 廣穎(4973) 長興(1717) 富旺(6219) 天鈺(4961)
合機(1618)
5.轉賣為買的股票：
正新(2105) 網家(8044) 富邦金(2881) 元大金(2885) 宏碁(2353)
明基材(8215) 建錩(5014) 永捷(4714) 漢磊(3707) 開發金(2883)
玉山金(2884) 華新(1605) 華夏(1305) 聯成(1313) 大亞(1609)
中工(2515) 嘉晶(3016) 太極(4934) 智原(3035) 茂矽(2342)
榮剛(5009) 穩懋(3105) 台玻(1802) 華紙(1905) 永豐餘(1907)
群光(2385) 譜瑞-KY(4966) 昇達科(3491) 精成科(6191) 萬泰科(6190)
錦明(3230) TPK-KY(3673) 佳邦(6284) 健和興(3003) 系統電(5309)
威健(3033)
6.買超前20名：
金融股：
新光金(2888) 國泰金(2882)
電子股：
群創(3481) 聯發科(2454) 英業達(2356) 瑞軒(2489)
傳產股：
華夏(1305) 國喬(1312) 中石化(1314) 華航(2610) 長榮航(2618)
中纖(1718) 聯成(1313) 台玻(1802) 永光(1711) 潤泰全(2915)
華新(1605) 新纖(1409) 南亞(1303) 泰豐(2102)
(時報資訊)