小編今天（28日）精選5件不可不知的國內外財經大事。近期大陸大型企業頻傳財務危機，金管會主委黃天牧赴立法院備詢時被問及此事，他回應，金管會一直都有檢視各金融機構的曝險狀況，目前看來影響有限，但大陸官方釋出的共同富裕，對台灣及全球在大陸有投資的金融機構都是嚴重的訊號。

【1】金管會示警：共同富裕才是嚴重訊號

大陸大型企業頻傳財務危機，但最嚴重的訊號並不是這個。金管會主委黃天牧27日在財委會回應立委質詢時表示，已召集金管會各局，一直在檢視金融機構對大陸曝險額，目前看來影響「有限」，但大陸官方釋出的「共同富裕」，對台灣及全球在大陸有投資的金融機構都是「嚴重的訊號」，未來在風險管理上要特別重視。

【2】搶貨櫃「像搶春運車票一樣」！ 赴美貨櫃運價暴漲10倍

國際運價飆漲，外貿業者首當其衝，大陸部分地區甚至出現運費高於貨值的情形，大陸到美國的40英呎貨櫃運價自8月以來已突破2萬美元，較以往暴漲10倍。船運公司形容，如今搶貨櫃「像春運搶火車票一樣」秒殺。

【3】限電衝擊 受害、受惠股兩樣情

「限電令」衝擊台廠！大陸「能耗雙控」政策出台，PCB族群「首當其衝」，金像電、聯茂、台光電當地產能占比逾四成，股價27日大跌逾5％；惟供應鏈調控混亂之際，搶料之說再起，塑化、水泥、造紙等原物料股反成「限電受惠股」，永豐餘、正隆、東泥、華紙強拉漲停。

【4】陸雙控 童子賢：皮要繃緊了!

和碩董事長童子賢27日表示，包括限電在內，中國對企業一連串作為都展示了政策的不確定性、與不可預測性，「好像要讓企業皮都繃緊一點」，如果大家被嚇到想要逃也不意外。

【5】8月景氣燈號連七紅

國發會27日公布景氣報告指出，隨著疫情趨穩，內需回升，加以外貿、生產及金融各面表現皆佳，8月景氣連續第七個月亮出紅燈，而連跌七個月的領先指標也止跌回升，顯示景氣擴張力道逐漸增強，展望今年經濟成長有機會升破6％。

(時報資訊)