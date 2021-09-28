【時報-記者倪淑茹台北報導】全球商品指數(TRJ-CRB)09/27收228.24，上漲2.93。 (商品行情網)

(時報資訊)

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重要商品行情

（更新：2021/09/28）
紐約近月RBOB汽油
2.2237 +0.03
紐約近月天然氣
5.706 +0.57
紐約近月黃金
1752 +0.30
日本近月RSS3橡膠
191.70 +5.00
倫敦三個月期銅
9362.00 +29.50
紐約近月棉花
98.91 +2.06
倫敦三個月期鎳
18946.00 -441.00
紐約近月輕質原油
75.45 +1.47
BDI綜合指數
4717 +73.00
芝加哥近月黃豆
1287.5 +2.50
芝加哥近月玉米
539.5 +12.75
倫敦近月布蘭特
79.53 +1.44

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