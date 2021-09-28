【時報-台北電】週一(27日) 中國恆大危機未解，限電風暴衝擊全球供應鏈，美國十年期美債殖利率一度突破1.5%，科技股承壓，能源、金融股領漲，終場美股四大指數僅道瓊小幅收紅漲跌幅介於-0.52~+0.21%。蘋果-1.05%、台積電ADR+0.44%、聯電ADR-0.75%、日月光ADR-1.87%。

上週五美股漲跌互見，週一台股以上漲17.92點的17,278.11點開出後，震盪走高最高來到上漲75.80點的17,335.99點，一度突破月線，但在市場關注中國大陸實施「能耗雙控」所造成的停電停產措施的影響下指數震盪走低，不過最後一盤在權值股拉抬下，終場以上漲53.58點的17,313.77點作收，成交金額為2,929.01億元。

台股價漲量增，有利反彈，後市將挑戰月、季線壓力，若突破季線，線型轉強將持續反彈。週一(9/27)日KD出現黃金交叉，未出現死亡交叉前將持續反彈。

在國內疫情趨緩，恆大事件衝擊緩解，雖有大陸實施「能耗雙控」的衝擊，但在類股輪動與季底作帳下，指數有機會突破季線壓持續反彈，短線可留意造紙、塑膠、觀光、IC設計、及第三季季報預期將創高的個股。(日盛投顧提供)

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