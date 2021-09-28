【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】28日隔夜美股漲跌不一，美債殖利率上揚令大型科技股感到壓力，市場關心美國聯邦政府是否關門的可能性。另外，聯準會紐約分行表示很快要減購債券，芝加哥的則預測2023年將首次升息。道瓊漲71.37點或0.21%，收34869.37點。那斯達克跌77.73點或0.52%，收14969.97點。標普500跌12.37點或0.28%，收4443.11點。

市場正憂心美國政府關門的風險性與影響性，至於美債違約與美國總統拜登經濟重建計畫，也是左右股市方向因素。美國國會必須在9月底前通過新預算案，避免聯邦政府關門。國會必須想辦法在美國首次出現債務違約前，於10月份提高或限制債務上限。

美國聯準會主席鮑爾將於美東時間28日與29日出席國會聽證會，財長葉倫也隨行。同時，鮑爾在29日也會列席歐洲央行會議。

市場認為，屆時鮑爾將會面臨諸多提問，例如，縮減債券購買規模、通膨後市，以及2022上半年是否可能加息等。

聯準會芝加哥分行於美東時間27日表示，即使通膨已不是問題，仍需保持寬鬆貨幣政策，看起來2023年可能會升息，但2024年升的話會比較好。紐約分行則認為，如果經濟成長持續改善，聯準會可能很快就會開始縮減資產購買規模。

美國10年期公債殖利率突破1.5%關卡，創6月以來最高紀錄。同時，30年期的也一度飆升至近2.05%。隨著公債殖利率上升，市場轉買價值型股票，因此亞馬遜、蘋果、微軟等高成長科技股走低。

不過，嘉年華與美國聯合航空等景氣復甦相關族群卻走高。

美國WTI原油期貨突破75美元，天然氣期貨大漲11%。受油價上漲推升，埃克森美孚漲2.97%，西方石油更是飆升7.44%。同時，荷蘭皇家殼牌、英國石油與法國道達爾也全面上揚。

輝瑞大藥廠認為，美國社會活動可以在1年內恢復正常，但可能需要每年都要打疫苗。同時，也正式開始新冠口服藥試驗。

特斯拉表示，已在中國大陸建立數據中心，基本上所有資料都會儲存在當地，也將繼續在中國大陸投資。

(時報資訊)