時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 09/27 09/24 漲跌

10月RSS3 178.00 173.60 +4.40

10月RTSR20FOB 163.10 159.70 +3.40

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#天然橡膠 #期貨

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