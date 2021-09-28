時報-今日焦點新聞

國內頭條：

1.8月景氣燈號連七紅。(工商時報)

2.金融業恐掀大陸股債出脫潮。(工商時報)

3.金管會示警：共同富裕才是嚴重訊號。(工商時報)

4.陸雙控，童子賢：皮要繃緊了!(工商時報)

5.雙限＋冷冬，大宗商品釀漲價。(工商時報)

6.五倍券刺激內需，GDP拚破6％。(中國時報)

7.陸缺電完美風暴，台商心驚。(經濟日報)

8.黃天牧對台股後市有信心。(經濟日報)

9.中國限電繪圖卡反受惠，短缺、漲勢續命至明年上半。(電子時報)

10.中國限電影響　十一長假後才是關鍵。(電子時報)

大陸頭條：

1.人行最新定調：增強信貸增長穩定性，維護房地產市場健康發展。(上海證券報)

2.銀保監會：支持境內保險公司在香港發行巨災債券。(上海證券報)

3.QFLP和QDLP試點業務蓬勃發展，上海加速建設全球資管中心。(上海證券報)

4.第十五屆中國上市公司價值評選榜單揭曉。(證券時報網)

5.有機矽價格持續走強，相關企業加大布局。(經濟參考報)

　國際頭條：

1.中國稱世貿組織針對美對華太陽能電池板進口限制的裁決，是錯誤且危險的。(路透社)

2.油價連升第五日，布蘭特原油期貨逼近80美元。(路透社)

3.中國限電令引發上市公司停產潮，供給側沖擊影響或被市場低估。(路透社)

4.緊張的美中關係顯露務實一面。(華爾街日報)

5.火幣全球站稱將清退所有中國內地用戶，此前中國政府發出警告。(華爾街日報)

6.緊急事務扎堆，美國國會本周須全力衝刺。(華爾街日報)

(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#焦點 #缺電 #台商

主要市場指數

紐約道瓊
34869.37 +71.37(0.21%)
05:25
S&P500
4443.11 -12.37(0.28%)
05:25
Nasdaq
14969.97 -77.73(0.52%)
05:16
費半指數
3445.44 -8.48(0.25%)
05:16
日經225
30061.37 -178.69(0.59%)
08:56
南韓KOSPI
3109.79 -23.85(0.76%)
08:56
香港恆生
24208.78 +16.62(0.07%)
09/27
上證指數
3582.83 -30.24(0.84%)
09/27
深圳成指
14344.29 -13.56(0.09%)
09/27
英國FTSE
7063.40 +11.92(0.17%)
09/27
法國CAC
6650.91 +12.45(0.19%)
00:05
德國DAX
15573.88 +42.13(0.27%)
09/27

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