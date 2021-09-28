時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.8月景氣燈號連七紅。(工商時報)
2.金融業恐掀大陸股債出脫潮。(工商時報)
3.金管會示警：共同富裕才是嚴重訊號。(工商時報)
4.陸雙控，童子賢：皮要繃緊了!(工商時報)
5.雙限＋冷冬，大宗商品釀漲價。(工商時報)
6.五倍券刺激內需，GDP拚破6％。(中國時報)
7.陸缺電完美風暴，台商心驚。(經濟日報)
8.黃天牧對台股後市有信心。(經濟日報)
9.中國限電繪圖卡反受惠，短缺、漲勢續命至明年上半。(電子時報)
10.中國限電影響 十一長假後才是關鍵。(電子時報)
大陸頭條：
1.人行最新定調：增強信貸增長穩定性，維護房地產市場健康發展。(上海證券報)
2.銀保監會：支持境內保險公司在香港發行巨災債券。(上海證券報)
3.QFLP和QDLP試點業務蓬勃發展，上海加速建設全球資管中心。(上海證券報)
4.第十五屆中國上市公司價值評選榜單揭曉。(證券時報網)
5.有機矽價格持續走強，相關企業加大布局。(經濟參考報)
國際頭條：
1.中國稱世貿組織針對美對華太陽能電池板進口限制的裁決，是錯誤且危險的。(路透社)
2.油價連升第五日，布蘭特原油期貨逼近80美元。(路透社)
3.中國限電令引發上市公司停產潮，供給側沖擊影響或被市場低估。(路透社)
4.緊張的美中關係顯露務實一面。(華爾街日報)
5.火幣全球站稱將清退所有中國內地用戶，此前中國政府發出警告。(華爾街日報)
6.緊急事務扎堆，美國國會本周須全力衝刺。(華爾街日報)
(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)