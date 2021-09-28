【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.722元兌一美元收市，升值0.9分，成交值為9.58億美元。

2.集中市場27日融資增為2662.05億元，融券減為559750張。

3.集中市場27日集中市場總體自營商買超2.02億元，投信買超10.41億元，外資買超107.81億元。

4.雖然市場對於終端市場需求轉弱有疑慮，但半導體晶圓製造產能明年供不應求已是板上釘釘，隨著各家大廠新增產能陸續開出，矽晶圓2022年缺貨一整年已是難以扭轉的既定事實。

5.在旺季帶動下，晶技董事長林萬興預估，第三季石英元件營收可望以39億元再創高峰，雖然第四季營收將會略為下滑、今年營收基期已高，林萬興仍看好在5G與車用等新應用快速增加下，明年營收有機會年增雙位數百分比，至於中國限電，他則指出晶技中國兩大廠區生產暫時不受影響。

6.微控制器（MCU）廠盛群受惠於MCU缺貨漲價效應，使2021年前八月合併營收繳出歷史同期新高水準。法人推估，盛群全年獲利將可望年增幅超過五成，且目前MCU供給短缺效應將一路延伸到2022年帶動下，盛群2022年業績將可望更上一層樓。

7.造紙族群兩岸紙價喊漲，股價跟著飆！在大陸能耗雙控發威，大型陸廠紛紛停機限產，瓦楞紙價應聲大漲人民幣50～150元，永豐餘、榮成立馬跟漲；在台灣原物料成本續漲壓力扛不住下，華紙決定10月全面調漲紙價5～10％，正隆等醞釀三度調漲約10％。

8.建大第四季除本業輪胎營運轉強外，旗下深圳廠區土地開發案，也開始進入實質開發作業，建大董事長楊啟仁27日表示，公司與香港上市公司佳兆業集團合作，開發建大深圳廠區總土地面積逾15萬平方米，其中，第一期開發案30日實施主體確認後，預定12月物業（不動產）拆除，2025年9月可物業回遷，建大可分回建築面積14.19萬平方米。

9.今年密集處分、活化資產達50億元的皇鼎建設，加碼科技廠辦再下一城，27日正式插旗新莊新北產業園區，搶下台通和慶通公司擁有的2,420.92坪工業地合建案；皇鼎表示，擬爭取適用工業區立體化方案，開發逾萬坪的科技廠辦大樓。

10.國產建材實業手中庫存訂單上看二年，且毛利較高的豪宅建案及科技廠辦出貨比例提升，使用高端混凝土的比例超過三成以上，預期今年出貨及獲利能力都會是近十多年來的高峰。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意