【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.國發會公布景氣報告指出，隨著疫情趨穩，內需回升，加以外貿、生產及金融各面表現皆佳，8月景氣連續第七個月亮出紅燈，而連跌七個月的領先指標也止跌回升，顯示景氣擴張力道逐漸增強，展望今年經濟成長有機會升破6％。

2.恒大風暴近來一直成為金融圈熱議的話題，由於恒大風暴的連鎖效應已擴散到其他的地產公司及大陸整個銀行體系，金融圈人士指出，接下來金融業將掀起一波新的「大陸股債出脫潮」。

3.和碩董事長童子賢表示，包括限電在內，中國對企業一連串作為都展示了政策的不確定性、與不可預測性，「好像要讓企業皮都繃緊一點」，如果大家被嚇到想要逃也不意外。中國大陸近期傳出限電令。

工商協進會理事長林伯豐27日表示，若中國月底持續限電，預料原物料供給將受到衝擊，這是產業界更加擔心的事，且擔憂未來會變成常態。

4.大陸加強執行「能耗雙控」，限電停產一刀切，造成產業鏈雞飛狗跳，市場對此眾說紛云，法人綜合研判情境三部曲，首先登場的是搶料潮再起，接著在產能降載限產下，中方掌握商品訂價話語權，最終是終端消費性產品漲價、歐美輸入性通膨呼之欲出。

5.永大董事會決議，基於調整公司體質並長遠規劃，將與株式會社日立製作所進行股份轉換案，日立將以每股現金65.1元（以27日收盤價計溢價12.82％）為對價，進行股份轉換，取得100％股權，並於11月16日召開股臨會表決此案，通過後將申請股票下市，並停止公開發行。

6.大陸多地加強「能耗雙控」政策，祭出「雙限」（限電、限產）措施。投行中金公司27日分析，第四季「雙限」約束可能難以放鬆，而「雙限」加上「冷冬」，可能使該季大宗商品再次普遍上漲，再通膨風險將擴大，但價格漲幅與持續性可能受制於需求走弱。

7.台灣日前申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），經長王美花27日指出，未來加入對農產品、汽車等內需型產業將帶來衝擊，但不加入影響更大。針對汽車產業，她允諾會協助掌握核心技術、強化零組件開發、推動汽車電動化轉型，及拓展外銷。

8.財政部關務署表示，我國將對自印度、越南、馬來西亞及印尼等四國產製進口陶瓷面磚課徵反傾銷稅，自2021年10月4日實施，為期五年。關務署指出，日前召開關稅稅率委員會，我國決定將依反傾銷調查傾銷差率課徵反傾銷稅率，印度業者適用稅率為0％～20.07％、越南為0％～19.41％、馬來西亞為7.78％、印尼為16.83％。

9.經濟部公布8月工業生產指數為136.76，創下歷年單月新高，年增13.69％，連續第19個月正成長，其中製造業指數為138.34，為歷年單月次高，年增14.62％，同為連19個月正成長。

10.中央大學台灣經濟發展研究中心發布9月消費者信心指數（CCI）調查總指數下降1.04點至74.39點，已連續二個月走低，六項分項指標中，購買耐久財、投資股市時機二項指標上揚，其他四項指標下降，反映振興五倍券啟動，及預期台股延續高檔震盪看法不變。

11.台灣經濟研究院發布8月營業氣候測驗點調查結果，製造業為103.53點、月減0.16點，且已連續四個月下滑；服務業為92.12點、月增0.77點，終結連續四個月下滑；營建業106.72點、月增3.89點，為連續二個月上揚。

(時報資訊)

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