【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.美股漲跌不一，美債殖利率上揚令大型科技股感到壓力，市場憂心美國聯邦政府是否要關門的可能性。另外，聯準會紐約分行表示很快將減購債券，芝加哥的則預測2023年可能首次升息。道瓊漲71.37點或0.21%，收34869.37點。那斯達克跌77.73點或0.52%，收14969.97點。標普500跌12.37點或0.28%，收4443.11點。

2.市場需求增強，供應吃緊下，美國WTI原油期貨價突破75美元，奔3年新高，天然氣期貨也大漲11%。受油價上漲推升，埃克森美孚漲2.97%，西方石油更是飆升7.44%。

3.蕭茲尋求三黨組閣，德股債雙漲。德國社民黨在周日（26日）國會大選以些微差距險勝梅克爾帶領的保守派聯盟後，周一（27日）宣布將尋求與綠黨及自由民主黨進行三黨組閣。這代表市場最擔憂的德國出現左派政府的機率已經大為降低，受此激勵，德國股債周一雙漲。

4.德國政壇變天，拜登表示吃驚。德國國會大選變天，長期執政的基民／基社聯盟遭受二戰以來最差大選成績，溫和左派的社民黨小贏近兩個百分點。美國總統拜登在得知選舉結果後表示吃驚。由於美歐關係正陷入緊張，如何與歐洲龍頭德國的新政府合作重修舊好，成了重要課題。

5.日本新任總理，雙雄爭霸。日本自民黨總裁選舉將於29日投開票，據日媒民調預估，四位候選人恐怕無人能在首輪投票取得過半優勢，選戰勢必進入第二輪投票，而河野太郎與岸田文雄在黨員票與議員票互有領先，將兩名女性候選人甩在後頭，因此這場攸關誰將出任日本新首相的選舉將呈現雙雄爭霸局面。

6.債限危機，Fed備妥應變方案。美國聯邦政府舉債上限將於9月底到期，因應債務違約危機，聯準會（Fed）擬啟動緊急應變方案，將在公開市場買入違約債券，再賣出手中持有的公債，以紓解金融市場可能爆發的嚴重緊縮壓力。

7.年終布蘭特油價，高盛上調至90美元。高盛集團發布報告指出，自從Delta變種病毒爆發以來，全球能源需求復甦速度高出預期，加上先前颶風艾達(Ida)侵襲，導致全球石油供應陷入緊縮，因此將布蘭特年終油價預測從80美元大舉調高到90美元。

8.賓士合資建電池廠，歐盟力挺。法國石油公司道達爾（Total）及Stellantis、賓士兩大車廠去年建立合資企業Automotive Cells Co.（ACC）後，近日宣布將投資超過70億歐元（約82億美元）在歐洲興建車用電池廠，以抗衡中國在車用電池市場的勢力。

9.美通膨壓力恐持續到年底。美國通膨率創下數十年新高，且物價飆漲現象在短期內不太可能緩解，換言之，全美民眾必須為食品、燃料與汽車等各式產品與服務付出更高價格，至少到今年底為止。

10.英九成加油站缺油，軍隊救急。英國因缺乏卡車司機引發供應鏈中斷危機，大城市27日甚至出現九成加油站無油可加的困境。外傳政府將出動軍隊運油來解燃眉之急。隨著年底消費旺季將至，零售業警告供應鏈問題可能衝擊英國經濟。

(時報資訊)