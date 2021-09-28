【時報記者林資傑台北報導】台股在中秋連假後成為外資提款機、上周淨流出達9.5億美元，但9月截至24日仍淨流入達15億美元，維持新興亞股吸金王。中信投信認為，台股長期仍具發展空間，目前本益比低於近10年平均、後續走勢可望震盪向上，長線可布局碳中和相關議題。

台股在中秋假期過後再次經歷一波震盪，上周外資對新興亞股合計淨流出1.4億美元，其中以台股淨流出達9.5億美元最高，南韓則以淨流入5.4億美元榮登吸金王，印尼以淨流入1.8億美元居次、印度淨流入0.6億美元，分別連6周、連4周獲外資青睞。

不過，外資9月截至24日累計買超新興亞股共45.9億美元，其中台股仍以淨流入15億美元最獲青睞，印尼及南韓分別以淨流入14.6億美元、12.3億美元分居二、三名，僅上周續淨流出0.4億美元的越南，9月至24日累計淨流出3.7億美元。

對於備受關注的中國大陸「能耗雙控」政策，中信投信國內投資科主管李俊毅表示，中國大陸限電範圍主要以高耗能產業優先，若以限電到月底推測，由於大型企業過去本會因應十一長假先行備料因應，預期影響相對有限。

產業部分，李俊毅指出半導體上游屬重點扶植產業、產能相對短缺，預估受限電影響有限，影響較大的應屬印刷電路板（PCB）業者，但PCB產品歸屬產業範圍大，不排除影響層面更大。且後續若持續採取分區限電，其他工業重鎮可能陸續遭受影響，須審慎觀察。

展望後市，中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，中國恒大集團風險可望受到控制，可觀察當局對該企業的後續作法。在總體經濟部分，美國聯準會縮減購債規模決策底定，市場消化訊息後，預期接下來股市將呈震盪向上走勢。

張士琳指出，台股經過近期回檔，目前加權指數本益比約為13.7倍，低於過去10年平均，長期來說仍具表現空間，且預估今年台股殖利率仍達3.7％，優於鄰近亞股，抗跌能力強。

產業方面，張士琳表示，長期而言，碳中和相關議題將持續為市場提供話題。儘管受供應鏈干擾，影響全球車廠出貨量，但缺料情況可望逐漸紓緩，新能源車的轉型趨勢持續增強，加上第四季為傳統汽車產業旺季，建議可逢低布局電動車供應鏈。

此外，隨碳中和成為全球顯學，太陽能、風力發電成本大幅下降，再生能源未來「風光」可期，張士琳建議投資人可透過ETF進場布局，分散布局掌握整體趨勢。

(時報資訊)