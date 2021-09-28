【時報-台北電】台指期週一上漲44點至17292點。價差方面，台指期逆價差擴至-21.77點，電子期逆價差擴至-1.97點，金融期逆價差擴至-3.09點。現貨部分，三大法人買超35.64億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1908口至-10168口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加1863口至-19326口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2935口至-12708口。

市場持續關注上週引發全球股市動盪的恆大風波，另外美國聯準會主席鮑爾和財政部長葉倫在本週的談話將成為焦點，上週五美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲0.1%，標普500上漲0.17%，那指下跌0.03%，費半下跌0.1%，隨著邁入第三季尾聲，美股恐再經歷波折。台股週一走勢多空震盪，短多由造紙、塑膠股撐盤，電子表現疲弱，最高來到17335.99點，但隨後遇獲利了結賣壓，終場小幅收漲17313.77點。權值股來看，台積電尾盤拉回翻紅，收602元，聯電、大立光下跌逾1%，造紙類股受原物料調漲售價影響，類股漲幅約8%，航運股開高走低，其中長榮、陽明下跌近2%，萬海跌幅較大，有3%以上的跌幅。整體來看，台股短線呈區間整理，守住17300點，但上攻月線仍有賣壓，投資人操作上宜審慎評估。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18200點，賣權未平倉最大量集中在16000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.11升至1.14。VIX指數上漲0.58至19.77。整體選擇權籌碼面呈中性。(永豐期貨提供)

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意