【時報-台北電】櫃買中心2021年09月27日櫃買市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日增加2.32億元，成為681.50億元，融券餘額較前一日減少164張，成為128408張。(資料來源:櫃買中心)

(時報資訊)

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