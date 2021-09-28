股市出現多空易位疑慮時，持股究竟是賣？還是留？往往困擾很多投資人，專家建議，從成長潛力與高殖利率兩大方向建立投資組合，並依多空環境調整比重，確保立於不敗之地。

全球通膨疑慮何時有解？美國聯準會（Fed）究竟何時開始減碼購債？新冠疫情何時才能真正獲得控制？一連串的不確定因素，使得包括台股的全球股市，陸續進入量縮震盪。

投資資歷超過20年的操盤高手與財經作家張真卿憂心指出，量縮代表投資人縮手觀望；而指數看似還在高檔，但仔細觀察內容發現，僅是少數權值股撐住指數，多數中小型股早已開始回檔，跌幅超過3成、5成的比比皆是，「這對後市是不利的發展。」

更關鍵的因素是，從去年3月因各國為了搶救經濟、全球大撒幣而展開的多頭行情，儘管成功救起了經濟，但到了今年下半年，基期也已墊高，要再推升已有難度，這從中、美等主要經濟大國近月公布的製造業採購經理人指數（PMI）已呈現下滑，即可看出。

經濟缺乏成長動能，股市難免受到影響，因此，面對即將到來的第4季，張真卿建議投資人保守面對。

那麼，投資人要如何調整投資方向呢？張真卿建議，投資人雖然不必全然離開市場，但宜尋找並持有防禦性強、高配息，或具有長線利基的產業與公司，同時也保留部分現金，藉此策略平安度過這波修正。

張真卿以籃球隊比喻，一支球隊有前鋒、中鋒、後衛，還有板凳球員，「加起來就是投資組合。」也分別代表不同的產業屬性。當大多頭行情來臨時，就提高前鋒、中鋒等攻擊型股票的比重，積極進攻並得分；反之，在空頭或修正時，就要以防守型的後衛，甚至板凳為主。

積極進攻：前鋒產業

第3代半導體 聚焦SiC與GaN產品

以目前的產業趨勢來看，第3代半導體，尤其是主攻SiC（碳化矽）與GaN（氮化鎵）兩大產品的公司，由於它有適合處理高電壓、高頻訊號等特點，未來在車用領域勢必大放光芒，可說是最符合張真卿心目中的前鋒產業，「這個產業前景看好、爆發力強、成長速度快，都是一個好前鋒的必要條件。」不過，由於是新興產業、獲利往往跟不上股價，因此股價容易大漲大跌。

國內切入第3代半導體的公司不少，張真卿歸納成中美晶集團與漢民集團。近年來，中美晶積極整合矽晶圓產業，旗下的環球晶、宏捷科、朋程，都陸續切入第3代半導體的原料供應或製造，而中美晶相當於控股公司，每年的高配息與高殖利率，吸引不少壽險等法人進駐，因此，張真卿認為，多頭時，可以持有中美晶旗下成長力高的公司；空頭時，就以中美晶為主，真正做到進可攻退可守。

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(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意