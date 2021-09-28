近日大陸東北地區連續發布限電通知，部份民生設施無預警斷電，引發民眾的關切與恐慌。然而限電政策並非最近才開始，當中涉及氣候變遷政策、去產能、提高能源效率、疫情後經濟復蘇與供應鏈失調等問題，電力在中國大陸來說是極為複雜的經濟、能源市場管理與民生政策，這次導致東北嚴重限電，則是上述各個問題點的集中爆發。雖然未來中國減碳路途仍極艱辛，但也由於其強勢作為，全球暖化問題總算出現令人樂觀的希望。

此次限電之所以受到議論，主要是無預警停掉了民生用電，除了造成民眾生活不便，諸如交通上紅綠燈無法運作、天氣轉冷無法使用供暖設備、民生用水中斷等等，還引發工業煤氣洩漏事故導致23人中毒。據當地官方發布的訊息估計，這波限電措施可能要持續到明年，如此一來東北居民在嚴寒的冬天來臨後的取暖需求將極不樂觀。

大陸高耗能與高碳排的行業一般認為是鋼鐵、煉鋁等重工業，經過多年來去化過剩產能，現在仍面臨要達到聯合國的減碳承諾，當中還有不少困難。圖為河北唐山的鋼鐵廠。（圖／新華社） 這次限電的直接原因是大陸官方下令要達到年度減碳目標，尤其是大陸國家主席習近平在9月22日在聯合國發表演講時重申「雙碳」（2030碳達峰、2060年碳中和）承諾，隔日東北與沿海省份就發布了限電通知。其實早在習近平聯合國演說之前，「能耗雙控」政策就推行相當長一段時間，要求對高能耗產業、能源使用效率低的產業要進行去產能。

不過由於疫情關係，去年以來經濟復蘇是優先政策，產業能耗率要求就讓位給經濟復蘇。到今年9月才發現減碳進度落後過多，於是下一聲令下要求追趕減碳進度，9月初就陸續有江蘇、廣東、雲南、廣西、浙江等16省分進行嚴格的減碳措施，其中以煤發電是碳排的最大戶，首當其衝地遭到停產。《人民日報》微信官號俠客島則形容這像是「開學前狂補作業」，命下達後，有的省分「開二停二」，有的「開三停四」，都為積極達成上頭交付的減碳任務。

多數人想到高耗能產業的印象是「老大粗黑」，包括煤炭、大型鋼鐵、大型水泥等高能耗、高污染的國有企業，解決這些傳統產業國企的問題，有著經濟與社會的雙重考量，未來還多了一個減碳問題。（圖／中新社） 這不禁讓人聯想到30年前廣東等沿海省分因經濟發展過快、電力生產趕不上需求後所出現的現象，當年是只要由行政部門來掌控電力調配，就一定會出現地方官員藉機進行「權力尋租」的問題，企業為了維持生產而向官員行賄以保證電力供應，幾乎成為公開的秘密。這次各地加強執行限電措施，卻在實施近一個月時突然被迫對民生與共用設施無預警斷電，不得不讓人懷疑當中是否有什麼難以公開的內情。

其實從大陸開始對高能耗產業進行去產能政策以來，限電措施是每年都在進行，尤其是在沿海經濟發達省份更是如此，而東北因為相對發展較慢，限電的情況並不嚴重，這次被迫臨時斷電的狀況實屬罕見。而相較於華北及南方，冬季嚴寒的東北地區更需要取暖用的民生用電，更需要及早儲備發電用煤，以免到時措手不及。

傳統高耗能產業的產能去化與轉型是極為重要的工作，圖為中共國務院總理李克強(前排中)在山東考察濟南鋼鐵公司去產能的實施狀況。（圖／中新社） 今年以來為了各地經濟復蘇，對去產能與限制高能耗產業是比較放鬆，但這也導致各地對發電煤的需求大增。大陸是全球煤的第一大生產國與消耗國，約有93%是國產，因此價格也隨著需求而快速上揚，今年5月約500多元人民幣一噸，夏季漲到800多元人民幣，目前已漲到超過1400元人民幣。大陸的動力煤（發電用）是以市場價，有經常性的波動，但電價則是政府定價，煤價一旦上揚，高能耗產業存在的價值就更低了，雖明知如此，這些產能去化時也要考慮到過渡期的經濟與社會穩定，因此時機與政策執行力度的拿捏需要相當的耐心與技巧。

中國做為全球最大的煤耗國與最大碳排放國，要達到承諾的減碳目標並不容易。而因為大陸碳排放量大，全球氣候變遷問題就不能沒有中國大陸的合作，這也是美國明知會遭到北京的冷落，仍硬著頭皮派出氣候問題特使克里前往大陸商討減碳問題的道理。未來在能源轉型與產業轉型的過程中，中國要達到「雙碳」與「能耗雙控」，還有很多辛苦的路要走。但至少有了習近平的承諾與強勢作為，全球氣候變遷保與對抗暖化運動就能出現較為樂觀的前景。

(時報資訊)