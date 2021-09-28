共同社報導，日本官房長官加藤勝信今天宣佈，目前規定回國者和入境者須居家隔離14天，10月1日起在接種完疫苗的條件下將縮短至10天，以利推動重啟陷入停滯的社會經濟活動。
他表示，關於向來自變異毒株流行國家入境者要求的在指定設施隔離3天，也將以接種完疫苗為條件免除。這項措施是因應經濟界希望商務往來趨於活躍的要求，也是基於疫苗接種取得進展並確認有效的現狀。
放寬對象是接種完美國輝瑞、莫德納和英國阿斯特捷利康等疫苗而持有接種證明的入境者。若第10天檢測確認陰性，則解除隔離。
關於海外發行的接種證明，只要是日本政府認定的國家和地區即有效。（編輯：林治平）1100928
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