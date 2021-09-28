金管會今年將強化金融監理和保護消費者作為重點政策，至今已對金融機構裁罰超過2億元，金管會主委黃天牧表示，金融發展和金融秩序要兼顧，未來對金融機構這種嚴管和重罰的作法會持續下去。

由於理專監守自盜或洗錢防制等缺失，金管會今年對多家金融機構祭出重罰，據金管會統計，今年前8月金管會對銀行、保險及證券金融機構的罰鍰已逾2.18億元。

立委羅明才表示，今年金管會對金融機機的罰款金額可能是前幾年的十幾倍，這種「重罰」和「嚴管」作法，是否會成為一種常態？黃天牧回應指出，金融發展和秩序要兼顧，在立法院支持下，近年對於消費者權益和不當不法行為，相關法規的處罰額度都明顯提高，未來對金融機構的罰款，只要有具體的事實，這種重罰趨勢會延續下去。

不過，黃天牧強調，只要金融機構法遵和風控做得好，也不一定會檢查出問題而被處分，金融機構自己要負起主要責任。

黃天牧強調，強化金融監理是未來金管會工作重點，其中包括為配合《保險法》修正，將持續完成《保險業負責人應具備資格條件準則》、《保險業資本適足性管理辦法》及《保險業辦理不動產投資管理辦法》等相關子法，並預定於11月底前發布。

同時金管會會持續對新業務建立數位化查核程序，並運用科技工具對金融機構發布的APP進行檢測。將人工智慧（AI）、大數據及流程機器人等技術運用於市場監視及發行面監理，擴大對網路資訊的蒐集分析範圍，並將運用AI至上市櫃公司財務業務監理，提升預警及偵測能力。

(時報資訊)