台灣經濟研究院昨日公布8月營業氣候測驗點調查，隨著國內警戒降級、防疫措施鬆綁，服務業終結連4月下滑，回升至92.12點，儘管新冠疫情反覆，無法太過樂觀，但觸底反彈也顯示最壞狀況已過。製造業測驗點則是連4月下滑至到103.53點，有逐月趨緩之勢。

在政府有限度鬆綁防疫規定後，不僅消費場域室內人數上限增加，實體門市人潮也逐步回流，更重要的是餐飲內用禁令解除，讓「海嘯第一線」的服務業獲得喘息空間，8月服務業營業氣候測驗點較7月上揚0.77點。

台經院長張建一表示，雖轉為上揚，但疫情尚未完全獲得控制，零售業與餐旅業對未來半年景氣看法的樂觀程度有限，不妨期待五倍券帶來的振興效果，預估會在第4季和明年第1季見效，唯關鍵還是在於疫情變化。

張建一分析，實體通路像是百貨公司，受疫情的影響就很大，但電商表現就很不錯，反映出民眾避免到實體通路、只在網路下單，但若是疫情趨緩，民眾就不會窩在家裡，會願意拿著五倍券去消費，替代效果會更低。

製造業方面，廠商樂觀程度和7月調查相比略有減少，顯示出全球疫情升溫，使得海運缺艙缺櫃現象持續，部分零組件供不應求的情況短期難解，在未來半年，看好廠商減少1.5個百分點至30.9％，看壞比率增加至15.7％。

國內半導體產業訂單因能見度較高，台經院表示，在高設備利用率、晶圓代工與封裝測試漲價效益下，逐季調漲價格態勢未變，且進入消費性電子新品的備貨期，相關產品需求將會大幅拉升，電子機械業仍看好未來半年。

不動產業認為房市景氣將往正向發展，畢竟整體房市所面臨的經營環境利多於弊，在房市供給未有效擴大，加上經濟成長優於預期、資金滿溢現象持續、房貸利率處於低檔，短期將逐步擺脫先前因國內疫情的低迷。

(時報資訊)