紙本五倍券預約人數遠超過數位綁定人數，引發立委質疑銀行等相關業者未努力加碼，金管會主委黃天牧表示，五倍券數位綁定人數有較三倍券增加，但應還要再提升，金管會會再和銀行、電子支付或信用卡等業者討論，請他們繼續「加把勁推動」。

立委林楚茵質詢時指出，數位綁定先前有業者說要「回饋5000」或「100％回饋」，結果發現是虛晃一招，實際是政府回饋的5000元，不是銀行加碼，簡直是「上有政策下有對策」，業者更恐涉嫌廣告不實，黃天牧表示，會馬上進行了解。

據經濟部統計，截至昨晚9時，紙本五倍券預訂快速攀升，突破700萬大關，來到748萬餘人，較數位綁定的374萬餘人，高出近一倍。數位綁定雖有好食券助陣，不過截至昨晚，好食券仍有20餘萬名額。為衝高數位券綁定數，黃天牧表示，已請銀行、電支等業者加把勁。

對有民眾反映在加碼券登記中有將個人資料輸入錯誤的情形發生，擔心加碼券中籤後會收不到通知，經濟部昨已於振興五倍券官網查詢作業新增「個人資料修正」功能，民眾即日起可上官網修改個人資料。

民眾可於官網「查詢」作業選項進入，經身分認證成功後，進行個人姓名、電子郵件、手機號碼等資料的修改；但需以當時身分認證登錄填寫之同一身分進行修改，依當時登錄情形，以個人自己或主綁人身分登錄，輸入自己或主綁人的身分證號／統一證號+健保卡卡號，登錄後即可進行資料修改。

各部會推出的振興五倍券加碼券之中，又以國旅券最受歡迎，9月22日起登記，截至昨日上午9點已有949萬人登記。但國旅券僅120萬份，中獎率僅約12.6％，立委林俊憲虧「比過去大學聯考還難考！刮刮券中獎率比這還高！」這表示民眾也悶壞了，希望可以用國旅券出去散散心；政府官員應該看到民心。

在立委關切下，交通部長王國材表示會向行政院爭取加碼。交通部觀光局長張錫聰也說，目前國旅券的經費是用特別預算來支應，是否加碼，會再爭取看看。

(時報資訊)