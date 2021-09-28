受到疫情管制影響，經濟部統計，8月餐飲業營業額548億元，較7月增加28.8％，但與上年同月相比，則年減25.7％，從5月開始，呈現「連4黑」。至於9月餐飲業狀況仍不表樂觀，經濟部希望10月推出的振興五倍券能對餐飲業有所助益。

防疫警戒降級，不過餐飲營業表現仍無法回到正常水準，經濟部統計處指出，餐飲業中的餐館業業績年減26.9％，主因餐館內用席次降載、商務與宴會客尚未全部回流，加上去年同月振興方案挹注，比較基期較高所致；飲料店業也因為內用座位限制，營業額年減17.3％；外燴及團膳承包業因寺廟、會議及社團活動減少，外燴及團膳需求下滑，較去年同月大減22.8％。總計今年前8月餐飲業營業額為4588億元，年減10％。

統計副處長黃偉傑指出，預估9月餐飲業營業額仍因疫情尚未消退，防疫管制持續，加上去年三倍券效應比較基期較高，以及民眾預期10月份推出五倍券，可能造成消費遞延的影響，9月預估較去年同期呈現17.5％至14.5％的衰退。

至於另一個受疫情衝擊較嚴重的零售業，8月營業額為3198億元，較7月增加了5.3％；但是和去年同月相比，仍然下滑了4.3％，主要因為疫情導致門市來客數較上年同月減少，加上進入傳統民俗月，影響汽車消費需求，和去年同月業者搭配政府振興方案推出促銷活動，比較基期較高所致。

統計處指出，其中衝擊較大的百貨公司、便利商店、汽機車零售業、布疋及服飾品零售業的業績分別年減18.9％、13.2％、4.7％、8.7％。

不過，電子購物及郵購業則年增17.6％，超級市場及量販店因逢中元節採購旺季，分別年增10.6％及4.1％。

(時報資訊)