國民黨文傳會副主委王鴻薇前天批評蔡政府上任後負債增加2.2兆，行政院長蘇貞昌昨表示「這是錯誤講法」，民進黨也呼籲勿帶風向。對此，王鴻薇昨再痛批，國庫署官網統計2017至2022年新增舉債額度就是2.12兆，難道財政部會搞錯？綠營和側翼一起反撲，到底是有多怕？

針對王鴻薇質疑舉債大增，蘇貞昌昨受訪說，馬政府執政8年，債務增加1兆7000多億，蔡總統堅持財政紀律，上任快6年即便遇到疫情，也只增加3100多億的債務，遠低於馬政府。

民進黨發言人顏若芳也批評，馬英九2008年5月底上任時，實際債務未償餘額是3兆6664億，馬卸任前未償餘額達5兆3988億元。蔡政府上台後，截至今年8月底，未償餘額為5兆7098億，5年多來僅增加3110億元。若排除因應疫情特別預算3215億元還會淨減少105億元，「國民黨看懂預算書其實不會太難，但真的要用心。」

對此，王鴻薇細數蔡政府上任後所提特別預算案，前瞻預算8400億元、新式戰機採購2472億元、新冠肺炎紓困振興8400億元、海空戰力提升計畫2400億元。質疑蔡政府究竟隱藏多少債務？《公債法》所訂債務上限，「在你們眼裡是塑膠嗎？」

對於民進黨將債務歸罪於疫情，王鴻薇反問，前瞻預算和軍購特別預算跟疫情有關係嗎？「塔綠班還要騙多久！」蔡英文上台，大舉編列特別預算來粉飾財政赤字。

王鴻薇也痛批，她才剛說蔡政府舉債增加，馬上引來蘇貞昌、綠委王定宇、陳亭妃等人和側翼嗆聲。她也回嗆，民進黨立委不用功「難道財政部官網是假資料嗎？」

財政部解釋，因應疫情或者建設增加支出，特別預算是分年編列，非集中同一年度產生立即性影響，隨著我國GDP自然成長，稅收也隨之增加，提高舉債空間，也提高財政韌性。

就主要國家因應疫情額外財政支出與稅費減免占GDP的比率，大約是4.5％到25.4％，但是台灣只有3.99％，顯示政府善用有限預算，將錢花在刀口上。

(時報資訊)