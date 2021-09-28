國發會昨日公布8月景氣燈號，續亮代表「熱絡」的紅燈，不只已是連7紅，綜合判斷分數更較7月增加1分，至39分。國發會經濟發展處長吳明蕙預估，疫情趨緩加上五倍券將上路，有望刺激內需，今年經濟成長率（GDP）有望突破6％，這比主計總處預測的5.88％、中央銀行預測的5.75％都要來得樂觀。

全球終端需求回升

對於「破6」的說法，吳明蕙解釋，是在主計總處預估的基礎上，如今疫情持續平穩、政府防疫措施也鬆綁，均會推升GDP，再者是五倍券即將上路，雖然能用到明年，但商家一定會希望民眾快用掉，今年消化掉機會很高。

景氣對策信號的9項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額由綠轉紅，分數增加2分；海關出口值由紅轉黃紅，分數減少1分；其餘7項燈號不變，綜合判斷分數因而增加1分。

國發會表示，內需因疫情影響，零售餐飲及勞動市場需求仍較去年下滑，惟隨管制措施調降，均較上月回升。外需受惠於全球終端需求持續回升，5G、車用晶片、物聯網等科技應用需求強勁，且傳產貨品需求成長，帶動貿易、生產、銷售及金融面指標擴增。

綠能航運投資續擴增

吳明蕙指出，8月景氣領先指標終止連續7個月下跌，轉呈上升，同時指標續跌，但幅度也在下降，且反映勞動面的非農部門就業人數跌幅也在收斂，均印證疫情衝擊淡化。

吳明蕙表示，去年下半年起，台灣經濟逐漸脫離疫情陰霾，使得基期效應逐步淡化，這也是景氣同時指標持續下跌的原因之一，但若疫情平穩，且五倍券政府與商家大力加碼，刺激的效果應該會不錯，期待GDP能突破6％。

吳明蕙強調，台灣整體經濟復甦的情況還是很強勁，貿易面、生產面、金融面等表現都相當好，不只國發會展望樂觀，亞洲開發銀行、IHS Markit、惠譽對台灣今年GDP的預測值也都在6％以上，顯見景氣持續擴張。

國發會預測，內需消費可望漸次回溫，投資有國內半導體供應鏈發展高階製程，5G、綠能及航空航運業等投資持續擴增，出口則受惠主要國家積極推動基礎建設，但變種病毒疫情擴散風險仍存，後續仍須審慎關注。

(時報資訊)