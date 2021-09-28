成立超過50年的永昇鐵網，專業生產各類材質金屬網，為因應逐年成長的客戶需求，不僅擴建占地600坪新廠，同時也添購專業生產設備，產能大幅增加，產品線的深度與廣度同步成長，可提供客戶更快速的服務，滿足客戶一站購足的需求。近年來永昇鐵網更以其豐富的製網經驗，培養出堅強的客製化開發能力，能協助各個領域的廠商靈活運用鐵網製品。

永昇公司負責人粘順發表示，該公司的產品包括不鏽鋼、銅、鍍鋅、黑鐵等金屬網，因使用等級較高之線材，以及生產線使用日製梭織機與無梭織機等先進設備，所以金屬網具有品質穩定、網面平整不彎曲、張力足、不易扭曲變形等特性，不僅大幅降低使用廠商的採購成本，而且提高鐵網製品的附加價值。產品除銷售國內市場外，並已行銷至日本及歐美各國。

該公司在金屬網的領域中超過50年經驗，以往只是單純生產網材，近幾年更成功導入成形加工技術，依客戶需求剪裁適當尺寸或製作成所需成品，提供業界網面平整不彎曲、張力足的各式金屬網。

粘順發並表示，該公司除生產一般通用規格的金屬平織網外，並有沖孔網、點焊網以及客製化的精緻特殊製品，未來將不斷研究與開發更優良的產品，擴大產品使用範圍，以提供國內外廠商更多的選擇。洽詢電話：（04）9230-2198。

(時報資訊)