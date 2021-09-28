金台益研製之毛重式全自動包裝機，應用在化工及橡塑膠產業，協助業者提升效益。圖／金台益提供 金台益機械公司專業製造包裝機械、真空包裝機、充填機、自動計重包裝機、食物充填／包裝機等，金台益機械專研的PG710TS-DS毛重式全自動包裝機系列，為全自動／半自動包裝機結合機械手臂堆疊之整合系列之一，應用在化工及橡塑膠產業等。

該機台多項特點如下：計量方式採螺桿式，計量範圍為20～50kg（依據物料容積比而異），包裝速度為1～3包／分（依物料流動性、包裝重量而異）及車縫之封口方式，適合PP編織袋（貼淋膜）牛皮紙袋。

致力於客製化設計、研發、生產包裝機械的金台益機械公司，創立於1985年，現已開發出全方位的機械整合技術、精密機構設計製造、人機介面及PLC可程式控制系統。

金台益精研製造的包裝機械，在台灣米類市場占有率達70％以上，食品、飼料、化工產業，更研發出新型的全自動包裝設備，亦廣獲客戶採用，多年來金台益團隊一直以追求包裝準度及包裝速度導向，研發更貼近客戶使用之機器。

該公司亦為日本通用公司在台代理商，代理販售日本通用公司的產品，及獲授權在日本以外所有的產品生產維修售後服務。

為因應不同產業之原物料所需包裝設計，創造生產線最佳的包裝速度與準度，金台益機械規劃擴大營運規模，於日前核准在中科二林園區投資設立的新廠，預計將在2023年初竣工，持續開發中大型全自動包裝生產線，可大幅降低人力及電力成本，勢將助益於提升國內包裝產業國際競爭力。

(時報資訊)