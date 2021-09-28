成立於2007年的速克立公司，秉持不斷創新研發的精神，每年都推出多種直流無刷馬達的應用產品，這幾年不但屢次獲得「台北國際汽車零配件展AMPA」創新產品獎的殊榮，而且多項產品外銷歐、美、中國等國際市場，獲得客戶高度肯定。速克立除了原本在汽車零配件市場的布局外，也成功跨足高科技電子設備散熱系統、大型空調、電動車、風力發電、太陽能系統與船舶等市場，成為名副其實的直流無刷馬達專家。

直流無刷馬達是速克立公司最強勢的主力產品，一系列直流無刷馬達，規格從60×60mm到O170mm、馬力範圍從0.1kw到10kw、電壓範圍：高壓等級從DC100V到540V，低壓等級從DC12V到DC72V，轉速範圍則是從300rpm到20,000rpm，產品線十分齊全。

速克立直流無刷馬達具有省能源、輕薄短小、無汙染、壽命長等特點，這幾年來市場需求逐年增加，但是為了讓更多產業使用，速克立在直流無刷馬達的應用端有非常傑出的研發成果，在大型商用空調市場大有斬獲，速克立公司經理林逸昆表示，大型風機或是空調箱，採用速克立直流無刷馬達（AC220V、DC310V），具有風力強、可靠度佳、低噪音、壽命長等許多優點，不僅維修成本低，而且可整合雲端網路，透過APP系統，就能進行遠端遙控，目前市場的接受度很高，已導入多處辦公大樓、體育館、車站、遊樂區使用。

另外，若是應用在智慧工廠生產線，還可以與中央控制系統整合，達到工業4.0的目標。洽詢電話：（04）2561-4924。

(時報資訊)