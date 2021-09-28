恆智重機是國內最大電動物料運搬設備的專業製造廠，以自有品牌「NOVELTEK」行銷全球。恆智重機因應產業變化快速，NOVELTEK跳脫單純提供硬體設備的服務模式，客制化量身打造無人自動化運搬系統，協助業者節省運搬成本，創造企業獲利空間。恆智重機APT20-AGV自動導引電動拖板車，獲台灣精品獎殊榮。

恆智重機董事長翟毓溶表示，相關產品獲得經濟部工業局AU類自動化服務技術認證，尤其自動導引電動拖板車「APT20-AGV」，以隨時叫車派車的智慧化功能，提高工作效率、有效減少生產過程中因搬運或加工的等待時間等特性。無人駕駛磁軌導引車為最佳物流運搬方案的執行者，可使用手╱自動切換，操作簡易，尤其「自動駕駛模式」，貨物即可沿磁軌從倉庫區透過自動導引系統往返生產線；整套系統安裝便捷，僅需搭配磁條或磁棒導引，磁條所安置之處，導引車自動行駛到哪。

無人駕駛磁軌導引車配有紅外線感測器及車身碰撞緩衝保險桿，維護成本低，最大載重為2,000Kg，只需雷射導引系統1/5價格就可建置的優勢，使用約1年即可回收成本，具有不受環境變異影響，-5°C～45°C工作環境皆可使用。其EPS全系列機種皆可加裝，其荷重能力╱舉升能力與一般堆高機相同，手動與自動的駕駛功能可一鍵切換，保有手動操作的靈活彈性。在安全性方面更具有安全避障功能，前方80cm如遇人即自動減速，20cm距離導引車則自動停止，待障礙排除，系統自動偵測後5秒無障礙後繼續前行到定位。恆智重機：（03）722-0741，恆智重機網址：http://www.liftruck.net。

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