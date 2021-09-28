執塑橡膠產業設備牛耳的富強鑫集團（6603），擺脫去年因新冠疫情帶來的營運陰霾，高毛利機種出貨排程大爆發，訂單能見度逾六個月，預估今年總體營收躍上高峰，未來，加上超前部署預計於2023年投產的中國大陸杭州灣新廠，可望刷新該公司歷年營收紀錄。

該集團執行長王俊賢表示，隨著全球經濟重啟、投資大爆發，廣泛應用於各產業的塑膠射出機需求強勁，富強鑫已連續四季出貨飆新高，今年上半年營收和獲利皆大幅成長，營收達21.42億元，年增86％，獲利為近三年同期新高，究其成長因素，首先是積極推動細分化市場，往更高附加價值的製造服務化體系發展，致力將產品做深、做透和做精，正因該產品策略，成功推升多色機和二板機成為交通器材業市占率最高。

王俊賢指出，因應未來富強鑫全球版圖規劃，已領先業界超前部署，自2019年起，增設多處海外自營據點，而此拓點效應，在疫情的枷鎖下更為顯現，富強鑫的全球供應鏈逐漸實現在地化，因此，各國雖外銷受限，但在地經濟仍然可為，也因而創造新一波的成長契機。

王俊賢接著指出，著眼於國際市場的開發固然重要，但對於因應產業潮流開發的塑橡膠產業設備更是企業的重中之重，唯有高功能性、高經濟產能的產業設備，才能持續不斷的為人類生活產生便利；遂此，富強鑫集團集眾人智慧及多年產業經驗，戮力研發射出成型技術，並朝大型化、精密專業化、多射出與多功能、轉動軸垂直化發展。

以富強鑫集團推出大型水平轉盤雙色射出機（HB-R系列）而言，此產品是針對於大型家電外殼及面板、汽車天窗、車燈、角窗等雙色製品生產兩組對射式射出單元，單色及雙色重模成型，可一機兩用，呼應了市場端的需求。事實上，多組分射出機的發展以雙色機為開端，再隨著產品複雜度的提高，多色需求開始浮現。另外，在多功能發展方面，真正讓多組分射出機具備多樣功能及彈性生產模式的，是射出單元可移動功能的實現，此對於產品趨向多樣化的企業而言，多功能機是極佳的選擇。

(時報資訊)

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