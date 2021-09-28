力鋼國際失重式定量控制系統近來不斷拓展應用於橡塑膠產業，更積極應用於食品定量控制；掌握核心技術的力鋼國際，研製推出-失重式膜厚控制系統，失重式複合造粒系統、失重式色母機，及IPC寬度控制器、失重式液態定量機等產品系列，廣泛適用於：吹袋機、造粒機、押出機、色母機及製管機等。

該公司表示，失重式膜厚控制系統最大之市場優勢：一、省人化操作及穩定的精準度，可媲美歐美日品牌，而價格的優勢，更可讓各產業大量應用。二、該控制系統皆為自行開發電控，且機電整合為一，因擁有電控的實力，可確保客戶舊機台生產品質提升及增加舊機台之生產良率。

累積十餘年營運經驗，力鋼國際失重式定量控制系統獲國內外市場高度迴響，外銷方面亦創佳績，因應近幾年產業發展趨勢之智能製造及工業4.0需求下，力鋼公司失重式定量控制系統之應用，透過科技化電控與自控技術整合，以模組化系統，進行加裝方式即可達到製程與品質自動化控制目的，商品上市後各界詢問聲不斷，與國內塑膠業龍頭大廠持續合作並獲橡膠產業知名業者青睞。

展望未來，力鋼國際除了積極充實研發團隊能量，並透過事業群體之結合，以完整的類比電路及數位電路整合能力，提供專業、適合之自動控制設備，持續為廣大機械廠商提供最優質之機電整合服務。

(時報資訊)