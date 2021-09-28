igus的控制電纜細了多達20％，經過測試且經濟高效。圖／igus GmbH提供 igus易格斯新型chainflex M耐彎曲控制電纜較薄20％優化的結構，可節省拖鏈之空間。igus透過其先進的chainflex M耐彎曲電纜系列證明價格和品質並不是對立的。經過四年研究，動態電纜專家在SPS上推出新的控制電纜CF880/CF881和CF890/CF891。電纜結構最多細20％，可確保更低的使用彎曲半徑。如此即可節省安裝空間、拖鏈內的空間和成本。

經測試，chainflex M耐彎曲電纜系列的使用壽命為五百萬次循環，並具有36個月的品質保證。

價格低廉、品質出色的拖鏈電纜，自igus在2013年首次推出以來，始終是chainflex M耐彎曲電纜系列的目標。從那時起，機械工程以及電纜開發領域都發生了很多變化。由於工業中自動化程度的提高，需要愈來愈快的機器。因此，igus需要開發更輕、更小的電纜以減少高加速質量。igus致力於在不增加成本的情況下進一步開發其具有經濟高效的電纜系列。

第一個突破出現在2015年：製造商承諾其產品的使用壽命超過五百萬次循環，遠超之前保證的一百萬次循環，而且價格不變。

新型chainflex M耐彎曲電纜系列現在可提供 PVC（CF880/CF881）或igusPUR外護套（CF890/CF891）、帶或不帶隔離網的控制電纜供應。電纜非常適合在簡單的經典機器（例如石材、紙張或木材加工）上進行短距離移動之應用。

igus一直致力於對其成熟的chainflex M耐彎曲電纜系列進行進一步的開發和長期測試，已有四年之久，實驗室中的測試表明，電纜可以輕鬆完成500萬次循環。

(時報資訊)