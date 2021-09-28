台灣最大PET吹瓶機領導品牌，也是亞太地區主要PET吹瓶設備專業製造大廠銓寶工業公司與工研院攜手合作，透過機械設計優化提高直線式吹瓶機產能，讓銓寶的高速直線式PET吹瓶機CPSB-LSS8的單穴產能從2,250bph提高至2,500bph，總產能由18,000bph提升到20,000bph，性能提升10％，為全球包裝水、飲料客戶提供更高產能、更穩定的PET吹瓶設備。

銓寶公司表示，CPSB-LSS8除了產能獲得提升外，更持續加入「工業4.0」元素，利用多點溫度檢測器蒐集每一支瓶胚加熱後溫度，透過類神經網路建模，利用自動補償方式主動調整加熱功率（選配），讓每支瓶胚在相同檢測點都能有相同的溫度，不會因環境溫度變化造成加熱不穩定，而影響瓶子的良率，此外，透過即時偵測每穴的壓力值，確保每一穴吹瓶的品質一致性，使CPSB-LSS8無論在何種環境溫度下，都能夠保持每一支瓶子的穩定度。

為了因應客戶快速更換瓶型的需求，銓寶吹瓶機的模具皆為銓寶自製，恆濕恆溫的模具製造間，採用業界最頂級的瑞士MIKRON加工機，材料選用鋁7075、不鏽鋼等優質合金，完成精度高、耐用度高且穩定性最佳的模具。

另外，銓寶自主開發且於2018 TaipeiPlas獲頒智慧機械大獎的BottleViewer智慧吹瓶生產系統，其一目了然的戰情面板（Plant Dashboard），只須透過電腦瀏覽器、手持裝置就能掌握廠裡所有銓寶吹瓶機即時生產資訊，包括生產歷程、機台狀態等監測功能，同時，提供線上報修及相關保養提醒，可直接在手持裝置完成叫修動作，機台的任何資訊也會在第一時間完整通知，還能直接與線上工程師溝通，維修保養更簡單快速。

銓寶為滿足業界不同生產需求，目前所推出的機種有高產能需求的直線式吹瓶機L系列、廣口與大容量瓶需求的W/L系列、經濟產能方案的Phoenix系列及高質感需求的一段式系列等四大系列機種吹瓶機。尤其，銓寶提供一站式服務和完善售前詢價服務，透過與研發團隊進行充分討論，即可依客戶生產需求規劃整廠生產線，無論是飲料、水、食用油、日用品、化妝品等，銓寶的吹瓶機都可協助客戶完成各種容量的PET瓶生產。

(時報資訊)