在油壓缸、氣壓缸、油壓動力組合等氣、油壓元件專業領域擁有近30年豐富研產經驗的鋐偉油壓工業公司，為了再精進強化研發製造能力，不惜再斥資引進CNC車床、切削中心機等多套精密加工生產設備。

該公司不僅具備堅強的客製化能力，更是國內中小型規模同業中，少數擁有齊全零組件自製加工設備的專業廠商，零組件自製率高、高品質，且以自有品牌「YONAI」將產品成功進軍歐美、日與越南等東南亞市場，期許「YONAI」成為氣壓缸、油壓缸產品的國際指標品牌。

鋐偉公司董事長黃鈺堂表示，該公司所生產的低壓油壓缸摒除過去的鑄造材質，特採用高級鋁合金材質，且缸體採鋼材一體成型，耐壓力更高、產品壽命更長、安全性更高，外型美觀，油壓力範圍50～700kgf/c㎡，能達到高耐壓性與低摩擦的要求，且由於採用鋁合金材質，加工效率有效提升，交貨更迅速，並可依客製需求選擇所需油封。

由於鋐偉擁有齊全的零組件自製加工設備，除可有效降低成本外，對於高品質的要求與交期更具掌握性，且可提升客製能力與優勢，提供符合業者不同工件加工條件與機台作業環境所需的油封、油壓內部結構的氣油壓元件產品，滿足業者的真正需求，讓採用業者的產品壽命更長，並提高產品的附加價值。網址：www.yonai.com.tw。

(時報資訊)