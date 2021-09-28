專注於工具機及產業機械專用電源傳輸與電源供應連接結構等工業配管零組件專業領域知名領導品牌大廠「SINZ」欣軍企業公司，近來再積極投入精進研產具備可整合各種接頭、多功能性、美觀、耐油氣、低磨損等優勢特性的精緻化新系列產品。

現已陸續開發完成並投入量產，該新系列產品可讓機械設備管路獲得更好的保護，且運作時更輕巧、平滑流暢、耐腐蝕、使用壽命更長。

欣軍目前系列產品包括方型鏈條護管、電子電源連接器、金屬軟管、尼龍軟管及切削噴油管等。

在方型游動護管（蛇護管、拖鏈）方面，日前再正式推出SQ822（開放式）及SQ823（封閉式）系列護管，具備輕巧、中承載負荷多種內容量供選擇、耐蝕性佳、不變形、高穩定性、壽命長等優點，而且能針對開放式橫桿結構優化設計，能讓「拆解、組裝」時間大幅縮短，護管長度可以任意增長或減短，適用性上更加寬廣靈活。

欣軍董事長陳聰洲表示，為了達到精準採購及一次購足的採購目標，符合「工業4.0」智慧化國際趨勢，欣軍已導入智能化線上護管設計系統，廠商只需輸入產品需求參數即可快速準確選購到所需產品，加速採購流程及效率，減少設計錯誤與因錯誤採購所產生的不必要成本支出，且可有效減少研發設計的摸索時間，並縮短交貨期，未來，在工具機產品面也將持續擴增。

陳聰洲並強調，研產整合電氣各類接頭的連接器，須具備專業的高整合力與核心技術，並兼具相當豐富的製造專業經驗。

其中，該公司所代理經銷的歐式連接器、榮獲UL認證的SLS、SLT電子電源和具有IP67防水等級的軍規接頭等是機械機電自動控制的主要元件，可做為動力、信號、數據、傳輸等的整合平台，且能帶動機械多元自動化的條件，並可擴及日後維護的靈活兼容性。網址：www.sinz.com.tw。

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