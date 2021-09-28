受惠於全球電動車市場的持續蓬勃發展，橡塑膠成型產品需求熱絡成長，臺灣機械公會常務理事、富偉科技集團總裁蕭文龍認為，雖然近一年多來因新冠疫情重挫國際景氣成長熱度，但整體國際景氣正隨著各國疫苗施打普及率的提升，且各國疫情警戒限制陸續解封，全球市場景氣已出現好轉跡象，橡塑膠成型市場也將因全球車市的大幅成長需求，有望呈現倍數成長。

富偉集團（FORWELL）總裁蕭文龍表示，目前台灣所有機械業的內需市場接單狀況已開始回升，逐漸展現營運曙光，外銷訂單也呈現成長趨勢，春燕歸來已不遠。

尤其，大陸電動車市場現正蓄勢待發，相關業者為了追求更高的產品附加價值及強化產品特性，藉以創造更優勢的市場競爭力，透過合理的降低生產成本與滿足市場趨勢需求，可說是最直接有效的方式。

其中，有部分汽車金屬成型件已經逐漸被雙色或多色橡塑膠材質的射出成型件或結合橡塑膠、鐵、鋁等材質的複合材料成型件所取代，主要是其強度、硬度、外觀、顏色等條件皆已不遜於全金屬件，而且擁有低成本與輕量化的特點，現在運用範圍已逐漸擴展到3C產品。

他並指出，由於如塑鋼材料等原料配方與雙色、多色射出成型技術及設備日益精進，讓現在橡塑膠射出成型產品的開發與運用愈來愈廣泛，產品特點的適用取代性也愈來愈高，更因為挾帶著低成本、重量輕、成型容易等優勢，加上真空電鍍表面處理技術再升級，產品外觀、顏色有更多選擇與變化，且符合易於回收的環保訴求，讓射出成型產品未來在汽車零配件、3C產品的應用與發揮空間愈來愈大，產業發展商機倍受期待。

蕭文龍說，為了因應快速發展所帶動的龐大汽車市場需求，加上網際網路數位產品與互聯網的蓬勃發展，導入符合「工業4.0」概念的智慧化生產系統儼然已成為目前多樣化智慧製造的最佳解決方案。

為了滿足車用零配件高精密度的要求及多樣化生產型態，射出成型業者除逐步將生產設備進行改善、升級外，模具技術也愈來愈精進，甚至為追求固件一體化生產，簡化工序，模具愈來愈大型，且模具使用量與換模頻率也愈來愈高，因此，透過有系統的「模具管理」才能達到提升品質與高效生產的目的，富偉集團也將持續於兩岸深耕精進發展智能模具管理系統整廠設備。

(時報資訊)