2021台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）及台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）轉以線上展模式推出全新「DigitalGo」數位活動，自28日起展開為期一個月的數位行銷，各項配套活動包括海外市場Webinar、工廠Live直播、Podcast空中節目、雲端虛擬展示、線上採購媒合、產業趨勢論壇等多箭齊發，要全力為展覽助陣。參展指標大廠如富強鑫、鳳記、世林、天崗、華周、鏈發射出、銓寶、誠玉開發與鑫野智動等也將在線上展示塑橡膠及製鞋機械的新機種及解決方案，全力爭取海內外買主的青睞下單採購！

兩展DigitalGo系列線上活動將橫跨重點市場，介紹參展商的在地解決方案。9月28日全球塑橡膠市場Webinar打頭陣，後續10月5日針對印度／泰國市場、10月12日土耳其／中東／非洲市場及10月19日的北美包裝市場等Webinar接力登場。DigitalGo期間每周三、四下午2點播出工廠Live直播，更利用數位影音打造塑橡膠及製鞋產業實境秀，將訪客的目光直接拉進各工廠現場，直接與參展商互動。

光看還不過癮！臺灣第一個製造業知識性Podcast節目「製造癮」，DigitalGo期間每周五下午5點首播，將帶給聽眾製造業軟性、輕鬆與生活化的一面。

另一備受矚目的專業殿堂級活動「塑橡膠產業趨勢論壇」將在9月30日線上舉辦，集結巴斯夫、美利肯、震雄機械、長興材料、富強鑫、漢高、李長榮化工、集泉塑膠、塑膠中心等國內外指標廠商與產業研究培育單位，就「塑膠循環經濟」、「交通創新應用」及「醫療創新應用」三個層面，帶領與會者深入探討當前塑橡膠產業的最新技術發展與趨勢。欲進一步瞭解兩展活動與內容可連結兩展官方網站：https://www.taipeiplas.com.tw、https://www.shoetech.com.tw。

(時報資訊)

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