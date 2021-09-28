頡懋新開發上市的高精密導絲生產設備；左上圖為精密導絲成品。圖／業者提供 2021台北國際塑橡膠工業展（Taipei PLAS）線上展28日隆重登場，南部塑膠押出機專業領導大廠-頡懋公司在為期一個月展出期間，特別精挑高速醫療管押出生產線EMS-75、精密醫療管押出生產線EMS-15、高精密導絲生產設備與CA量筒押出生產線等高階機種參展，都是市面上叫好又叫座的利基型產品，將全力爭取海內外線上與線下買主的青睞廣下訂單，為明年營運的衝刺積極準備。

頡懋今年展出重頭戲之一的高速醫療管押出生產線EMS-75，具備多項特色，包括人機介面操作方便；採特殊防震型微真空水槽設計，隨管徑尺寸產品，能有效冷卻進行高速生產；可客製化不鏽鋼機台設計製作，質感絕佳；雷射測徑儀搭配尺寸檢測紀錄器，可線上檢測監控外徑尺寸和控管生產紀錄，公差穩定，符合歐規衛生控管需求；飛刀切台，自動定長快速裁切；符合醫療管材設備使用規格等，產品的CP值極高。

另外，頡懋展出的精密醫療管押出機生產線EMS-15，其最大亮點為操作穩定、可適用多種精密模具成型，且機台空間大幅縮小，生產設備一體化，能有效節省安裝於潔淨室或無塵室等醫材生產場所之空間，自上市後也順利接獲歐洲、東南亞等市場訂單，後續銷售潛力看好，可望成為到訪瀏覽參觀國內外買主爭睹的焦點。

至於頡懋力推的高精密導絲生產設備，其最大優點為生產設備自動一體化，導絲外層包覆醫療級TPU精準生產、品質穩定可靠，且生產效率高，極適合置放於無塵室醫材生產空間使用。

值得一提的是，頡懋研發的高精密導絲生產設備除迎合工業4.0自動化生產需求外，在機器設計與組裝製程中也建立了六大專業核心技術，包括：一、設計高精度揀線送料機構，解決線材挑揀檢測與輸送問題。二、透過伺服控制的押出主機、齒輪幫浦及雙壓力計來解決押出控制精準度問題。三、使用特殊設計的精密線材披覆模具來解決擠出塑料穩定性問題。四、採用兩組雷射測徑儀所構成之量測系統，克服線材與披覆直徑之量測問題。五、利用接收量測資料來進行同步並控制速度，解決要求高度精密披覆厚度問題。六、該機台可收集作業程序的機電相關數據，透過控制系統解決數據整合與即時分析處理等問題，達到產出高品質、高精密與高穩定性導絲的目標。頡懋Taipei PLAS參展位置為塑橡膠加工機械區，欲進一步了解展出內容，可連結https://pse.is/3q6vwr。

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