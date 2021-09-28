為協助全台教師面對後疫情時代，新常態的創新教學需求，全球視訊與教育解決方案領導品牌ViewSonic首度舉辦「創新教師獎─複合教學示範競賽」，邀請全台老師們一起發揮創意，分享交流複合教學活動。

該活動即日起至10月28日止，運用ViewSonic的myViewBoard數位教學平台設計複合教學教案，並分享至myViewBoard教學分享社團即可參賽，得獎結果將於11月10日公布，優勝者將獲得ViewSonic 86吋智慧互動電子白板、手寫液晶顯示器等一系列數位教學工具。

ViewSonic董事長朱家良表示：「有鑑於後疫情時代，新常態教學全球教學現場帶來嶄新的挑戰，我們期望透過這次的示範競賽，鼓勵各年級、不同學科的老師更熟悉複合教學，老師們也能藉此彼此交流經驗，激發更多創意，同時讓優質的複合教學課程在社群中被擴散，發揮更大的影響力。我們堅信，一個人走得快，但一群人可以走得更遠。」

myViewBoard數位教學平台整合所有數位教學工具，全台迄今已有超過1,500所中小學學校註冊使用 myViewBoard學校版帳號，可讓全體師生們便於使用以及發展實體、線上或複合教學課程。myViewBoard不僅簡單易用，還提供多元教學素材和模板，以增加課程豐富性，結合數位白板和各種分組討論功能，進而提升學生的參與度。

「創新教師獎─複合教學示範競賽」分為國小低年級組、國小高年級組、國中組、高中組、大專組、幼教及補教共6組。每教案最多3人共同創作，製作3～8分鐘教學示範影片後上傳至myViewBoard教學分享社團，並填寫相關資料即完成報名。競賽結果將於11月10日公布在ViewSonic官網，每一組會選出特優獎、優等獎、甲等獎、佳作獎各1名，以及3名人氣獎。

(時報資訊)