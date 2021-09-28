台灣離岸風電領頭羊上緯新能源（SRE），支持苗栗地方創生不遺餘力，自2020年起攜手苗栗縣政府共同推廣「慢魚海岸」系列活動。今年推出防疫升級版的「上緯新能源吹吹風電影院2.0」，再次將龍鳳漁港變身，成為浪漫又新潮的露天電影院。除了將苗栗獨特的沿岸景觀、漁港文化推廣至全台，更促進地方觀光，提供民眾難得一見的文化饗宴。

因應疫情，上緯新能源特別以高規格的「室外影廳＋間隔座位」，以及實名人流管制、體溫量測、清潔消毒、用餐隔板、專屬耳機等系列防疫措施，打造出「防疫嚴謹、心情輕鬆」的高品質活動，讓現場民眾能無後顧之憂地享受漁港之美，徹底療癒近幾個月因疫情緊繃的心情。苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，自上緯新能源「吹吹風電影院」去年進駐龍鳳漁港後，「逛市集、看風機、吃美食、看電影」的活動組合已成為苗栗後龍沿岸指標性的藝文活動。

今年現場播映的電影是以氣候變遷為場景、尊重自然為核心的動畫片「天氣之子」。上緯新能源（SRE）執行長林雍堯表示，「天氣之子」描述的故事對正面臨氣候危機威脅的我們有很大的反思作用。透過綠色能源的建置和能源轉型的實踐，我們有機會減緩地球暖化帶來的氣候災難，讓下一代生活在更永續的環境裡，這正是上緯新能源在台灣推動離岸風電，在地方推展文化創生的初衷。

上緯新能源和苗栗海岸有著相當深刻的淵源。2016年於龍鳳漁港外海架設了台灣頭兩支示範風機，2019年完成台灣首座商業運轉的離岸風場「海洋風電（Formosa 1）」，2021年「Formosa 4」、「Formosa 5」的規劃開發，苗栗已成為上緯新能源推動台灣離岸風電最重要的基地。林雍堯強調，上緯新能源在全力推動能源永續目標之餘，更希望以苗栗為基地，與地方居民共享能源轉型、綠能建設的果實，落實上緯新能源與環境共存，社區共生，居民共好的承諾。

(時報資訊)