教師節即將來臨，剛出社會的青年教師，收入不穩且承受風險較高，遠雄人壽「輕5飛YOUNG專案」以零件式保單組合設計，訴求高CP值，可依個人需求與預算，搭配醫療、傷害、防癌、長照附約，讓老師們可用較少的保費、套裝組合商品輕鬆達成全面性的保障，未來也可視經濟能力逐步增加保障內容，幫助他們在競爭激烈環境下，無後顧之憂勇往直前追求理想。

「輕5飛YOUNG專案」以定期健康保險作為主約，一次滿足各種醫療保障，包括癌症醫療、手術醫療、疾病住院、長期照顧、意外住院、傷害失能及意外身故等內容，30歲男性投保10年期超值型方案，每月保費487元，醫療保障一次到位。其中「遠雄人壽輕鬆醫起來定期健康保險」涵蓋住院前中後醫療保障，擴及門診手術與處置，並納入法定傳染病住院慰問保險金。「遠雄人壽輕鬆好得意定期傷害保險附約」提供意外身故、意外失能及意外醫療三大保障，特定意外身故，保障加倍給付。

「遠雄人壽輕鬆愛生活癌症醫療定期健康保險附約」提供癌症治療的全面照護，各項癌症保險金給付總額，最高可領「住院日額」的3,000倍，防護再升級。該專案特別加入「遠雄人壽輕鬆超享福長期照顧定期健康保險附約」，只要符合長期照顧即提供整筆給付，每年另給付長期照顧扶助保險金，完整照顧保障，幫助年輕教師預先備妥長照規劃，轉嫁長照風險。

(時報資訊)