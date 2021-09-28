得智財者得天下！工研院產業學院10月23日起開辦54小時的智權法務實戰班，15位實戰名師帶領學員掌握智權、專利與跨國境的高階法務商戰策略。即日起開放報名，18日前繳費可享早鳥優惠價，適合各公司、科技業、金融業、法人與研究單位、專利法務高階主管、專利事務所工程師參加。

智權法務實戰高階人才培訓班以企業數位轉型所需要的高階法務人才為培育重點，課程設計讓法律人了解的實戰案例，將AI、智權、專利、再到跨國境商戰的智財與專利，深入淺出、抽絲剝繭，進行詳盡的剖析。

工研院技轉法律中心執行長王鵬瑜10月23日率先以「企業主思維定位智慧財產權」為題，為9場精采課程揭開序幕，授課講師實務經驗豐沛，課程內容涵蓋：台灣產業的IP與國際競爭力、全球專利布局與授權案例與實務、企業智財風險與因應、台灣智財侵權與爭訟及專利攻防實務、技術移轉與智權加值案例與實務、人工智慧應用於專利分析、智慧財產融資及證券化（企業金融法制）、營業秘密之保護策略與競業禁止案例與實務、智權部門如何為企業創造價值、營業秘密侵害訴訟之案例與實務、跨國企業智財經營策略與實務、無形資產評價之理論與實務（我國成功案例介紹）、智財與企業募資與併購、產業趨勢分析與智慧財產策略、專利分析與情境演練、分組討論、成果報告與專家指導。報名專線：（02）2370-1111分機310，陳小姐。

(時報資訊)